В Татарстане четыре района лидируют по севу яровых культур

В Татарстане по севу яровых культур лидируют четыре района: Тетюшский (82% от плана), Заинский (79%), Спасский и Лениногорский (по 76%). Об этом на традиционном совещании в Доме правительства республики рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В нем также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В целом по Татарстану посеяно 1 млн 38 тыс. гектаров яровых культур, что составляет 61% от плана, доложил руководитель Минсельхозпрода РТ.

При этом зерновых культур посеяно 65% от плана (506,5 тыс. гектаров), сахарной свеклы – 86% (46 тыс. гектаров), подсолнечника – 71% (246 тыс. гектаров), рапса – 65% (101 тыс. гектаров). Также посажено 2156 гектаров картофеля и овощей.

Самые большие площади ярового сева по республике, свыше 67 тыс. гектаров, – в Буинском районе РТ. Там на сегодня посеяно 65%, отметил Марат Зяббаров.

Озимые зерновые культуры находятся в фазе кущения, наблюдается большая засоренность посевов. По словам министра, здесь нельзя упустить время для обработки, так как в фазе трубкования озимые можно опрыскивать только страховыми гербицидами во избежание существенного уменьшения урожая.

Для обработки посевов в хозяйствах Татарстана насчитывается более 1200 опрыскивателей, которыми за сезон обрабатывается свыше 4 млн гектаров. В 2025 году было приобретено 49 новых устройств, с начала 2026-го – еще 20.

К данному моменту защитные мероприятия проведены на площади 340 тыс. гектаров. Пестицидные обработки посевов способны сохранить от 20% до 100% потенциального урожая. В свою очередь обработки гербицидами защищают от сорняков до 70% урожая, привел статистику глава Минсельхозпрода.

Не менее чем трехкратную обработку и подкормку посевов проводят Тетюшский, Дрожжановский, Мензелинский, Буинский, Кайбицкий и Камско-Устьинский районы РТ, что было указано на слайде.

Министр также доложил о готовности кормозаготовительной техники, о состоянии и подготовке кормохранилищ и о планах на период заготовки кормов. Периодическое затачивание ножей в измельчительных аппаратах кормоуборочных комбайнов позволяет снизить потребление топлива на 20% и уменьшить нагрузку на двигатель на 25%, обратил особое внимание он.

Всего в этом году для обеспечения крупного рогатого скота кормами аграриям Татарстана необходимо заготовить в среднем 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Речь идет о 3 млн 200 тыс. тонн сенажа, 3 млн 660 тыс. тонн силоса и 32 тыс. тонн сена.

Обращаясь к руководителям сельхозформирований, Зяббаров напомнил, что для своевременной и качественной заготовки кормов нужно обеспечить готовность техники и сенажных траншей, закупку укрывного материала.

Помимо прочего, вице-премьер РТ проинформировал, что на следующей неделе начнутся зональные семинары по повышению деловой активности сельского населения с участием и. о. Председателя Государственного Совета Татарстана Марата Ахметова.