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Общество 14 июля 2025 12:56

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

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В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям
Фото: «Татар-информ»

По результатам проверки Роспотребнадзора, четыре пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и пляж «Камское море» в Лаишево.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 11 июля 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • пляжи «Комсомольский» и «озеро Глубокое» в Казани;
  • городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
  • туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
  • пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж «Юность» в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
  • городской пляж в Набережных Челнах;
  • городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег реки Мензели);
  • городской пляж Лениногорска;
  • пляж на реке Ик в селе Муслюмово;
  • городской пляж города Тетюши;
  • городской пляж Елабуги;
  • пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
  • пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
  • пляж «Аквапарк» в Бугульме;
  • городской пляж в Зеленодольске;
  • пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина.
#пляжи татарстана #Роспотребнадзор
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