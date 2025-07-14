В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Фото: «Татар-информ»

По результатам проверки Роспотребнадзора, четыре пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и пляж «Камское море» в Лаишево.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 11 июля 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах: