В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям
По результатам проверки Роспотребнадзора, четыре пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и пляж «Камское море» в Лаишево.
Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 11 июля 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- пляжи «Комсомольский» и «озеро Глубокое» в Казани;
- городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
- туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске;
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
- пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
- пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
- пляж «Лето» в Камском Устье;
- пляж «Юность» в Чистополе;
- пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
- городской пляж в Набережных Челнах;
- городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег реки Мензели);
- городской пляж Лениногорска;
- пляж на реке Ик в селе Муслюмово;
- городской пляж города Тетюши;
- городской пляж Елабуги;
- пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
- пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
- пляж «Аквапарк» в Бугульме;
- городской пляж в Зеленодольске;
- пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина.