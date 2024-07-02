В Татарстане четыре компании попросили компенсацию за гибель посевов в заморозки

В Татарстане четыре компании обратились за компенсацией ущерба из-за посевов, пострадавших во время майских заморозков. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства республики.

«Четыре компании предоставили информацию о возврате за заморозки. На сегодняшний день идет сбор документов по пострадавшим площадям. Их общая площадь где-то 11 тыс. гектаров», — рассказал глава Минсельхозпрода.

В Татарстане площадь застрахованных озимых и яровых культур в этом году составила 629,5 тыс. гектаров, или 23%. На страхование посевов выделено 242 млн рублей, подчеркнул Зяббаров.

По его словам, в республике действуют две программы страхования с государственной поддержкой. В частности, идет страхование от 27 опасных метеорологических явлений и от ЧС межрегионального характера.

«В первом случае хозяйству возмещается 50% затрат на уплату страховых премий по договорам страхования, во втором — 50–60%», — уточнил министр.

Посевная площадь в Татарстане составляет 2,7 млн гектаров, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры приходится более 1,3 млн гектаров.