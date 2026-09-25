В Татарстане четыре церкви и мечеть станут объектами культурного наследия

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Четыре православных церкви и мечеть в Лаишевском районе Татарстана станут объектами культурного наследия, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Среди новых охраняемых законом объектов – Преображенская церковь, расположенная в селе Большие Кабаны. В 1560 году архиепископ Казанский и Свияжским Гурий освятил в селе деревянную церковь. Сохранившееся кирпичное здание было построено в 1764 году, а затем было перестроено в 1866-м. В советские годы жители села сумели отстоять храм, и он не был разорен. В память об этом на одной из стен церкви установлена мемориальная табличка.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Кроме того, объектом культурного наследия станет мечеть в селе Кирби. Ее построили в 1873 году, а в 1908 восстановили после пожара на деньги казанского купца Салиха Губайдуллина. В советские годы в мечети также не прекращалось богослужение. В 1990-х годах зданию вернули его исторический облик.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Также объектами культурного наследия станут Ильинская церковь в селе Песчаные Ковали, Покровская церковь в селе Тарлаш, а также Покровская церковь, построенная в 1895 году на деньги казанского купца Павла Щетинкина и прихожан, в Сокурах – родном селе русского поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.