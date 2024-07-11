В Татарстане четыре человека заболели клещевым энцефалитом и девять – боррелиозом

По последним подсчетам в медицинские организации Татарстана с укусами клещей обратились 5836 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов произошло в Казани – 1446 случая, в Набережных Челны зарегистрировали 810 присасываний клещей, в Нижнекамском районе – 526 случаев, в Альметьевском районе – 477 случаев.

«Всего в текущем году исследованы 2764 клещей, снятых с людей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 559 клещах, возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в четырех клещах», – отметили в ведомстве.

Еще 1648 членистоногих исследовали на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированность составила 2,6% и 1,3%, соответственно.

Исследовали 80 клещей, которых взяли из внешней среды, возбудитель боррелиоза был найден в шести особях.

«В Татарстане зарегистрированы девять случаев заболевания клещевым боррелиозом и четыре случая заражения энцефалитом, из которых один местный случай – заражение произошло в Бугульминском районе», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.