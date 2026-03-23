В Татарстане четыре часа действовал режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России 23 марта в 3:11 по московскому времени.

Спустя четыре часа, в 7:01 по Москве, режим беспилотной опасности в республике был отменен, сообщает ГУ МЧС России по РТ. Аэропорты Казани и Нижнекамска также открыли. Они были закрыты с 3:11. Режим вводился для обеспечения безопасности полетов.

Последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в регионе в воскресенье, 22 марта. Тогда он действовал более пяти часов.