Происшествия 23 марта 2026 07:09

В Татарстане четыре часа действовал режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России 23 марта в 3:11 по московскому времени.

Спустя четыре часа, в 7:01 по Москве, режим беспилотной опасности в республике был отменен, сообщает ГУ МЧС России по РТ. Аэропорты Казани и Нижнекамска также открыли. Они были закрыты с 3:11. Режим вводился для обеспечения безопасности полетов.

Последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в регионе в воскресенье, 22 марта. Тогда он действовал более пяти часов.

