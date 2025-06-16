В Татарстане четверть летних молодежных мероприятий будет патриотической тематики

Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С июня по сентябрь в Татарстане пройдет более 200 мероприятий для молодежи, как минимум четверть из них будут посвящены патриотическому воспитанию. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. Активности проходят в рамках республиканской акции «Лето в Татарстане».

«Мы поставили для себя планку – не только выходить в общественные пространства с мероприятиями по активному отдыху и здоровому образу жизни, но и говорить с людьми о чувстве гордости и патриотике», – подчеркнула Сабирова.

Одним из ключевых событий станет VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет 21 и 22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района. Он приурочен ко Дню памяти и скорби.

Позднее, 28 июня, в республике отметят День молодежи. Основными площадками станут ЦПКиО имени Горького и экстрим-парк «Урам».

«В рамках праздника пройдут концертные программы, велопрогулки и другие активности, которые будут направлены не только на развитие физической выносливости. Также ребята смогут в очередной раз ознакомиться с ключевыми историческими точками притяжения своего города, где они растут, живут, учатся и работают», – отметила Сабирова.

В Алексеевском районе летом пройдет молодежный форум «Сәләт-Беляр», в его программе также будут мероприятия патриотической направленности. В этом году, по словам замминистра, формат расширили: активные зоны организуют не только в традиционном лагере, но и на общественных пространствах по другую сторону реки.



Лидирует по числу запланированных патриотических мероприятий Зеленодольский район, отметила Айгуль Сабирова.

«Молодежь, дети интересуются своей историей, им важно знать, что же здесь происходило до них. Мы пытаемся формировать с ними мостик между поколениями, все наши традиционные методы выводим на открытые пространства. Это прежде всего и вызов для всей нашей команды, потому что мы выходим за пределы молодежных центров. Мы понимаем, что работа с молодежью – это не только работа в учреждениях, но и также в любом месте, где есть, живет, отдыхает молодежь», – сказала Сабирова.

Она напомнила, что все мероприятия публикуются на портале «Лето в Татарстане», причем каждую неделю список обновляется. Участие доступно всем желающим: предусмотрена онлайн-регистрация, но вход на мероприятия остается открытым.

Проведение молодежных предприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Татарстан создает возможности и формирует среду, где каждый молодой человек может реализовать себя. Этот подход подтверждает и Раис РТ Рустам Минниханов, который в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» подчеркнул: «Наша задача в том, чтобы создать такие условия, чтобы республика была привлекательной».