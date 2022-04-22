В Татарстане четверо маленьких пассажиров авто выжили в ДТП благодаря автокреслам

республиканская Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло накануне в Мамадыше.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, водитель «Лады» не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Honda.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Помимо женщины-водителя в отечественной легковушке были трое детей. В иномарке также находился ребенок. Благодаря тому, что маленькие пассажиры находились в автокреслах, они избежали серьезных травм.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

«В 2022 году с участием детей-пассажиров зарегистрировано 33 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 36 получили ранения», – отметили в республиканской ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что правильно подобранное детское автокресло является самым эффективным способом избежать травмирования или гибели детей в результате ДТП.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

«Призываем всех родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Сэкономленные на покупке детского автокресла деньги не вернут к жизни ребенка, павшего жертвой беспечности взрослых. Помните: дети – самые незащищенные участники дорожного движения», – в который раз напомнили в ГИБДД РТ.

