В Татарстане чествовали 11 пар, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни

Семьи, отметившие 50-летний юбилей совместной жизни, поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на национальном празднике Сабантуй в поселке Мирный. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«В мероприятии приняли участие 11 семей республики. Это – семьи механизаторов, животноводов, учителей, ветеринарных врачей, работников нефтегазовой отрасли. Юбилярам семейной жизни были вручены ценные подарки», – отметили в пресс-службе.

Фото: © Пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ

Участниками праздника стали Валерий и Вера Рузановы из Алексеевского района, Рафаэль и Сания Кабировы из Арского района, Масгут и Назия Халиловы из Буинского района, Фарид и Гульнур Халиуллины из Высокогорского района, Раиф и Насима Валеевы из Заинского района, Габдрахман и Гульзагида Яппаровы из Кукморского района, Расих и Зухра Халиловы из Зеленодольского района и другие. Большинство пар – многодетные, вырастили своих детей, а сейчас помогают воспитывать внуков и правнуков.