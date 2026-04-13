В Татарстане через БИРЖУ ЦТС в I квартале 2026 года заключили сделок на 3,08 млрд рублей

В Татарстане пилотный проект по внедрению механизмов организованных торгов через БИРЖУ ЦТС, стартовавший год назад при поддержке руководства республики, вышел на устойчивые показатели и по итогам первого квартала 2026 года продемонстрировал рост ключевых экономических параметров.

Инициатива, которую поддержал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, за 12 месяцев трансформировалась в работающую модель ценообразования, применяемую в системе госзакупок и интегрированную в федеральную систему ФГИС ЦС.

Только за первый квартал 2026 года совокупный объем сделок на площадке в Татарстане составил 3,08 млрд рублей, а количество участников, подключившихся к торгам, – 501. Одним из ключевых результатов работы стало активное наполнение ФГИС ЦС актуальными рыночными данными.

Согласно данным Минстроя России, по итогам первого квартала 2026 года наполняемость системы сметными ценами на строительные ресурсы выросла на 26,5% и достигла 136 021 позиции. Именно биржевые торги, проводимые на площадке БИРЖИ ЦТС в Татарстане, формируют массив реальных контрактных цен, который ложится в основу актуализации сметных нормативов. Это позволяет пересматривать сметную стоимость объектов капстроительства, уходя от устаревших индексов к реальной рыночной картине. Вклад Татарстана в наполнение ФГИС ЦС по итогам первого квартала 2026 года составил 166 005 позиций.

«Приобретение материалов в дорожно-транспортной отрасли через БИРЖУ ЦТС позволило Татарстану сэкономить бюджетные средства. Экономия растет по мере увеличения числа участников площадки – поставщиков-конкурентов. На сегодняшний день в дорожно-транспортной отрасли наиболее заметные результаты зафиксированы в сегменте поставщиков, где наблюдается рост количества заключенных сделок», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Совокупный объем сделок через БИРЖУ ЦТС в Татарстане за 2025 год превысил 10 млрд рублей, из которых 9,15 млрд рублей пришлось на дорожно-транспортную отрасль. Торги в анонимном формате запустили механизм естественной конкуренции. По ряду ценообразующих товаров, таких как щебень, песок и металл, падение начальной стоимости контрактов достигло от 20% до 50%. В первом квартале 2026 года эта динамика сохранилась: экономия по отдельным категориям материалов составила 37%.

В строительной отрасли конкурентные процедуры на площадке обеспечили прямую экономию бюджетных средств. К системе подключились сотни игроков: 175 подрядчиков и 308 поставщиков, что исключает монопольный сговор и посреднические наценки. За первый квартал 2026 года к торгам присоединились еще 8 подрядчиков и 22 поставщика, состоялось 345 сделок.

«Часто говорят только об экономии для бюджета. Но для нас не менее важен второй результат: 823 заключенные сделки для 53 поставщиков и подрядчиков. Это означает, что мы создали работающий канал сбыта. Биржа дала малым и средним компаниям, а не только "крупным игрокам", прозрачный доступ к госзаказу. Их конкуренция – не на "связи", а на цене и предложении – это и есть честный рынок», – заявил руководитель Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.

Он также подтвердил, что опыт Татарстана признан успешным на федеральном уровне. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок на площадке выросло до 559 по Татарстану, тогда как всего на БИРЖЕ за первый квартал заключено 943 сделки.

В первом квартале 2026 года БИРЖА ЦТС продолжает расширять товарную номенклатуру. Интеграция биржевых индикаторов во ФГИС ЦС позволяет теперь закладывать в сметы республиканских строек не усредненные справочные данные, а реальную стоимость материалов, подтвержденную сделками. Актуальная версия классификатора строительных ресурсов доступна на официальном сайте ФГИС ЦС. Это значит, что каждый рубль, выделенный на развитие инфраструктуры Татарстана, работает с максимальной эффективностью.