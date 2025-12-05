Объемы торговли через БИРЖУ ЦТС в Татарстане значительно выросли в 2025 году

С начала 2025 года объемы торговли через БИРЖУ ЦТС в Татарстане значительно выросли. По данным за январь-ноябрь, общий объем сделок в республике достиг 9,19 млрд рублей. Основная часть торгов приходится на строительную отрасль – 9,07 млрд рублей, в том числе сделки по поставкам материалов для объектов под управлением ГИСУ и Госжилфонда.

Дополнительно через биржу были проведены операции в сфере сельского хозяйства (13,2 млн рублей) и с лесоматериалами (104 млн рублей).

«Мы видим серьезный запрос со стороны региональных ведомств на прозрачное и справедливое ценообразование. Биржа формирует реальный рынок – с понятными цепочками ценообразования, без посредников и непрозрачных схем. Мы готовы активно сопровождать ведомства, обучать и объяснять инструменты биржевой торговли, чтобы каждый участник рынка мог работать эффективно и безопасно», – отметил заместитель генерального директора БИРЖИ ЦТС Виктор Овсянников, подчеркнув, что Татарстан демонстрирует системный подход к формированию современного биржевого рынка.

Активное участие органов власти в торгах через биржу способствует развитию открытой и конкурентной системы закупок в Татарстане.