В Татарстане цены на частные дома и дачи за последний квартал выросли на 17%

Фото: «Татар-информ»

Средняя стоимость загородных объектов в Татарстане выросла на 17% по итогам IV квартала 2023 года. Сейчас средний ценник такого вида недвижимости — 4,9 млн рублей, следует из данных «Авито».

При этом объем предложения дач и частных домов в республике уменьшился на 12% в сравнении с III кварталом, а спрос «упал» на 26%.

В целом по стране самые доступные варианты находятся в Кировской области, а самые дорогие — в Московской области и Дагестане.

Сокращение спроса на загородную недвижимость эксперты объясняют сезонным фактором.

«В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. При этом цифры получились не столь драматичные: -8% для спроса и -1% для предложения. По сравнению с IV кварталом 2022 года спрос на загородную недвижимость вырос только в Ростовской области, Курской области и Крыму. Ситуацию на рынке “остужают” растущие цены и ухудшающиеся условия по ипотеке», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Отмечается также, что за квартал цены на данную категорию «недвижки» выросли во всех 33 регионах исследования. Меньше всего цены поднялись в Калининградской области (+5%), Краснодарском крае (+6%), Кировской и Ленинградской областях, а также в Крыму (+7%). Самые доступные объекты — в Кировской области (около 800 тыс.), Ульяновской, Смоленской областях (1,1 млн), Алтайском крае и Брянской области (1,25 млн). Самые дорогие домики — в Московской (9,9 млн), Ленинградской области и Дагестане (8 млн).