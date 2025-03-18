В Татарстане покупка частного дома оказалась выгоднее квартиры в новостройке

Средняя полная цена частного дома в Татарстане за год увеличилась на 9,7% и составила 11,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в феврале оценивалась в 82 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

В то же время цена «квадрата» в новостройках республики составляет 168 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 132 тыс. рублей.

В коттеджных поселках за год стоимость дома увеличилась на 5,3% до 16,3 млн рублей. При этом медианная стоимость метра в этом сегменте составила 93 тыс. рублей, что в 1,5 раза ниже, чем в новостройке. За год база предложений в коттеджных поселках республики не изменилась, а средняя площадь лота увеличилась на 15%.

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Он также подчеркнул, что стоимость квадратного метра в частных домах в большинстве регионов России значительно ниже, чем в других сегментах рынка недвижимости. Это делает формат особенно привлекательным для покупателей, рассматривающих дом в качестве основного места жительства и стремящихся к расширению жилой площади.