В Татарстане часть градостроительных полномочий хотят передать на республиканский уровень

В Татарстане 19 полномочий поселений, муниципальных районов и городских округов в области градостроительной деятельности хотят передать Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Передача полномочий на республиканский уровень позволит реализовать единую политику при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и строительства на территории республики в целом, а также своевременно и качественно актуализировать градостроительную документацию», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе также уточняется, что в настоящее время градостроительная документация большинства муниципальных образований устарела по содержанию и не соответствует требованиям законодательства.

Например, предлагается передать на республиканский уровень такие полномочия, как принятие решений о подготовке схем территориального планирования в муниципалитете, о комплексном развитии территорий, правил землепользования и застройки, документов по планировке территории и др.

При этом полномочия по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности, по проведению общих собраний жителей о включении многоквартирных домов в программы комплексного развития территории сохраняются за органами местного самоуправления.

Депутаты рассмотрели законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти республики в области градостроительной деятельности. Он разработан для эффективной работы в сфере подготовки градостроительной документации и обеспечения единых подходов и стандартов градостроительной деятельности.