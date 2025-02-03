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Происшествия 3 февраля 2025 15:10

В Татарстане бывший судебный пристав предстала перед судом за хищение 3,4 млн рублей

В Альметьевске суд вынес приговор экс-судебному приставу-исполнителю. Женщину признали виновной сразу по нескольким статьям УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения», «Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы» и «Служебный подлог». Об этом сообщает прокуратура РТ.

Суд установил, что с 2021 по 2022 годы судебный пристав похитила больше 3,4 млн рублей с депозитного счета подразделения. Она назначала знакомого получателем денег, а потом они делили их между собой.

Суд приговорил женщину к 4 годам колонии, а ущерб государству был полностью возмещен. Дело против соучастника прекратили из-за его смерти.

#судебные приставы
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