В Татарстане бывший лесничий предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев

Бывший лесничий обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в августе-сентябре 2022 года мужчина дал незаконные указания рабочим произвести спиливание всех росших в лесу деревьев.

В результате были спилены 114 дубов, берез, лип и кленов объемом более 160 кубических метров. После обработки спиленной древесины лесничий распорядился ею в личных целях, нанеся государству ущерб на сумму более 8,6 млн рублей.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Вскоре бывший лесничий предстанет перед судом.