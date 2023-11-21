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В Татарстане бывший лесничий предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев
Бывший лесничий обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в августе-сентябре 2022 года мужчина дал незаконные указания рабочим произвести спиливание всех росших в лесу деревьев.
В результате были спилены 114 дубов, берез, лип и кленов объемом более 160 кубических метров. После обработки спиленной древесины лесничий распорядился ею в личных целях, нанеся государству ущерб на сумму более 8,6 млн рублей.
Следователи собрали все необходимые доказательства. Вскоре бывший лесничий предстанет перед судом.
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