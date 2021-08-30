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Ру Тат
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30 августа 2021  16:26
Павел Климчак

В Татарстане бывшего замвоенкома подозревают в получении взятки за освобождение от армии

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Как полагает следствие, весной прошлого года жительница Бугульмы обратилась к своей знакомой за помощью, чтобы освободить двоих своих сыновей от армии. Она передала ей 330 тысяч рублей, которые та потом передала заместителю военкома.

В результате в сентябре оба молодых человека получили военные билеты, освобождающие от службы. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#взятка #служба в армии #посредничество во взяточничестве
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