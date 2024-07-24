В Татарстане бюджетников хотят перевести на российское ПО до конца осени 2024-го

В Татарстане хотят окончательно перевести рабочие места в органах власти и бюджетных учреждениях на российскую операционную систему Astra Linux. Процесс перевода должен закончиться до 30 ноября 2024-го, пишет РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу Минцифры РТ.

Уточняется, что соглашение между правительством РТ и компанией ООО «Русбитех-Астра» заключили еще в 2023-м в период проведения международного форума Kazan Digital Week 2023.

Лицензии закупили на деньги республиканского бюджета. Перевод осуществляют с декабря прошлого года при техподдержке компании ICL.

Напомним, ранее сообщалось, что на Astra Linux переведут 150 тыс. рабочих мест. Планировалось, что бюджетники региона, кроме операционной системы, начнут использовать российские пакет офисных приложений LibreOffice и почтовую систему, а также мессенджер APM ГС. По словам министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрата Хайруллина, общий объем инвестиций для перехода оценивается в 1,5 млрд рублей.