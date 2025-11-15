news_header_top
Общество 15 ноября 2025 17:52

В Татарстане было введено более 3 млн квадратных метров жилья

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 96 %, а всего было введено 3,144 миллиона квадратных метров жилых помещений. Эти данные были озвучены министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

План по коммерческому многоэтажному строительству был выполнен на 41 %. Всего было сдано 88 домов площадью более 695 тысяч квадратных метров. В то же время план по социальной ипотеке выполнен на 93% и сдано 20 домов, а по плану индивидуального жилищного строительства было сдано 17024 дома площадью почти 2,3 млн кв. м.

Совещание, на котором обсуждалось выполнение планов строительства, прошло сегодня, 15 ноября. На нем также присутствовали Раис РТ Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

