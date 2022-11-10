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Ру Тат
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Культура
10 ноября 2022  16:12

В Татарстане выявлены культурные учреждения, существующие только на бумаге

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В Татарстане реализуется проект «Культурный десант». В его рамках был проведен выездной аудит на территории 13 муниципальных районов, всего было осмотрено более 250 учреждений культуры. Об итогах аудита на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке рассказала первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

«Было выявлено сохранение сетевых единиц культурно-досуговых учреждений, несмотря на отсутствие зданий и населения. Ряд учреждений существует только на бумаге с нулевыми показателями деятельности и отсутствием кадров. По итогам выездов совместно с муниципалитетами были приняты необходимые решения», — подчеркнула представитель Минкультуры.

По словам замминистра, руководителям учреждений были даны рекомендации по выполнению основных показателей деятельности учреждений культуры, предложения по развитию проектной деятельности, повышению цифровой активности и прочим вопросам.

#Минкультуры РТ #сельские клубы
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