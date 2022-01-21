В Татарстане «Букве принт» выписали штраф за непредставление сведений о вакансиях

Организацию из Татарстана, не предоставившую сведения об имеющихся вакансиях, оштрафуют. В октябре прошлого года ООО «Буква Принт» не передало в службы занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели обязаны ежемесячно представлять в службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема их на работу», — напомнили в министерстве.

В январе мировой судья судебного участка №9 по Ново-Савиновскому судебному району Казани постановил признать ООО «Буква Принт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ. Организации выписали штраф в размере 3 тыс. рублей.