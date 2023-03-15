В Татарстане будут судить женщину, которая незаконно присвоила премии и ноутбуки

В Татарстане замглавы органа общественного самоуправления Лениногорского районе подозревают в растрате и присвоении, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ в 2020 году организация, в которой работала женщина, выиграла приз в одном из конкурсов на лучшее территориальное общественное управление, за что им выделили грант на благотворительность и прочие цели.

В итоге замглавы органа подготовила приказ о премировании себя и председателя на общую сумму 45 тысяч рублей, а также составила и подписала заявление от имени руководителя, в котором попросила перевести причитающуюся ему сумму на ее счет.

Кроме того, женщина составила ряд фиктивных документов и заявления от своей родственницы и знакомых с просьбой о помощи для якобы малоимущих в приобретении ноутбуков. На этом основании она купила три ноутбука на сумму, превышающую 89 тысяч рублей. Один женщина отдала родственнице, а остальные оставила себе. При чем никто из них малоимущим на самом деле не являлся.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.