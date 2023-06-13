В Татарстане будут судить женщин, которые незаконно получили маткапитал

В Татарстане будут судить 34-летнюю жительницу Удмуртии и 30-летнюю жительницу Казани за незаконное получение сертификата на маткапитал. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что женщины предоставили ложные документы о рождении детей 2001 года рождения, на основании которых затем получили выплаты на сумму более 480 тыс. рублей.

Незаконную деятельность удалось выявить благодаря прокуратуре РТ.

В настоящее время в суд направлены иски о признании недействительными сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также решений пенсионного органа о распоряжении указанными средствами и их возврате в федеральный бюджет.