Происшествия 19 апреля 2026 12:19

В Татарстане будут судить водителя экскаватора, раздавившего мужчину ковшом

В Татарстане передано в суд уголовное дело водителя экскаватора, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел 26 января в Мамадышском районе. Обвиняемый, покидая кабину экскаватора, оставил его в заведенном состоянии. Затем водитель задел курткой рычаг управления, вследствие чего ковш опустился. В этот момент под ковшом находился другой рабочий. Последний скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в региональном управлении СК.

#следком рт #экскаватор #погиб рабочий
