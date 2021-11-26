В Татарстане будут судить участника ОПГ за убийства, совершенные 20 лет назад

В Татарстане под суд пойдет житель Нижнекамска, которого обвиняют в двух убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кроме того, он обвиняется в покушении на убийство, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, 11 марта 2000 года нижнекамец убил члена одной из республиканских ОПГ и попытался убить его телохранителя.

Полицейским удалось установить подозреваемого – им оказался 40-летний член одной из группировок.

Кроме того, сотрудники БОП установили, что мужчина причастен к убийству головной перекачивающей станции одной из нефтяных компаний республики, совершенного в ноябре 2000 года. Причиной расправы стало то, что руководитель фирмы отказался сотрудничать с группировкой, члены которой предлагали ему похищать нефтепродукты из путепровода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

