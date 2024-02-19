В Татарстане будут судить троих бизнесменов за незаконное создание фиктивных фирм

В Татарстане за незаконное использование документов для создания юрлица будут судить троих местных жителей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в 2022 году мужчины предоставили паспорта знакомому, чтобы он внес в Единый госреестр юрлиц сведения о создании нескольких фиктивных фирм. За свои услуги мужчина получил от 2 до 15 тысяч рублей.

Свою вину фигуранты признали в полном объеме. Уголовные дела направлены в Азнакаевский городской суд для рассмотрения по существу.