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В Татарстане будут судить тренера, по вине которого на ребенка упали футбольные ворота
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего тренера по футболу, по вине которого на 13-летнего ребенка упали ворота. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после падения на ребенка футбольных ворот.
По версии следствия, в марте тренер Базарно-Матакской гимназии Алькеевского района привез команду на футбольный турнир в молодежный центр «Волга». 27 марта он самовольно вывел детей на площадку, чтобы провести тренировку. Мужчина установил на площадке футбольные ворота, перекладина которого упала на голову 13-летнего парня. В результате подростку был причинен тяжкий вряд здоровью.
Свою вину тренер признал и принял меры к возмещению морального вреда.
Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд для рассмотрения по существу.
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