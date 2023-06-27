В Татарстане будут судить тренера, по вине которого на ребенка упали футбольные ворота

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего тренера по футболу, по вине которого на 13-летнего ребенка упали ворота. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после падения на ребенка футбольных ворот.

По версии следствия, в марте тренер Базарно-Матакской гимназии Алькеевского района привез команду на футбольный турнир в молодежный центр «Волга». 27 марта он самовольно вывел детей на площадку, чтобы провести тренировку. Мужчина установил на площадке футбольные ворота, перекладина которого упала на голову 13-летнего парня. В результате подростку был причинен тяжкий вряд здоровью.

Свою вину тренер признал и принял меры к возмещению морального вреда.

Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд для рассмотрения по существу.