В Татарстане будут судить супругов, чья дочь выпала из окна и погибла

Следком завершил расследование дела, возбужденного на 35-летнего и 29-летнюю супругов из Челнов по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как полагают, следователи, 24 августа пара выпивала у себя дома в челнинском поселке ГЭС. После этого они легли спать, оставив без присмотра маленьких дочек – одна была годовалая, другой три года. Спустя некоторое время младший ребенок забрался по табурету на подоконник и выпал из открытого окна с пятого этажа.

На окне не было ручки и защитных приспособлений. В результате девочка получила крайне тяжелые травмы, в тот же день она скончалась в больнице.

Родители полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как в Челнах из окна квартиры выпала годовалая девочка.