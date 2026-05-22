Происшествия 22 мая 2026 12:57

В Татарстане будут судить прораба, по вине которого погиб экскаваторщик

В Татарстане прораба будут судить за смерть водителя экскаватора.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, по версии следствия, 31 октября 2025 года в Челнах выполнялись работы по очистке дна реки Мелекески. Прораб допустил к управлению экскаватором официально не трудоустроенного и не прошедшего инструктаж по технике безопасности сотрудника. Во время работ экскаватор опрокинулся, и рабочий, сидевший в кабине, погиб. Сам прораб в это время отсутствовал.

Уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть человека, уже отправлено на рассмотрение в суд.

#су ск россии по рт #Техника безопасности #погиб рабочий
