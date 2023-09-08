В Татарстане будут судить прораба и крановщика, из-за которых с высоты сорвался рабочий

Прораб и машинист автокрана предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, компания занималась субподрядными работами по капремонту многоквартирных домов в селе Круглое Поле.

Фото: © СУ СК РФ по РТ

2 марта 2023 года прораб привлек к работам крановщика и 50-летнего мужчину, который не только не обладал нужной квалификацией, но и был пьян.

Когда на крышу пятиэтажки кран поднимал листы профнастила, одна из стром была срезана металлическим листом, он сорвался и задел рабочего. Не будучи пристегнут, мужчина сорвался с 15-метровой высоты и погиб.

Фото: © СУ СК РФ по РТ

Следствие считает, что машинист автокрана не проверил соответствие захватных приспособлений массе груза, из-за чего произошла трагедия и погиб нанятый прорабом мужчина.