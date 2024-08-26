В Татарстане будут судить приемную мать, которая избивала, душила и запирала детей в бане

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По данным следствия, в период с 2021-го по 2023 год обвиняемая, будучи опекуном двух несовершеннолетних детей в возрасте 15 и 11 лет, систематически применяла к ним физическое насилие. Женщина, руководствуясь личной неприязнью, регулярно избивала детей, в том числе нанося удары металлическим ковшом по голове. Кроме того, она душила подопечных и подвергала их опасным наказаниям, например, запирая в бане с высокой температурой.

О жестоком обращении стало известно только после того, как дети сменили место жительства и рассказали о пережитом окружающим. Теперь бывшему опекуну предстоит ответить за свои действия перед судом.