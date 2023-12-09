В Татарстане будут судить полицейского, он попытался спрятать доходы в цифровой валюте

Бессмысленно рассчитывать, что криптоактивы будет невозможно отследить. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Спешу расстроить тех, кто планирует и дальше беззаботно прятать свои нетрудовые доходы в цифровых активах», – сказал он.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в Татарстане произошел случай, где полицейский купил на бирже цифровую валюту на 28 млн рублей, а также досрочно погасил импотеку и купил машину на общую сумму 9 млн.

В итоге сумма расходов этого сотрудника полиции более чем в пять раз превысила его совокупные доходы за три года.

Оперуполномоченный уже уволен в связи с утратой доверия, а на рассмотрении в суде находится предъявленный прокуратурой иск.