Происшествия 8 декабря 2025 15:43

В Татарстане будут судить подростка, который оформлял кредиты на других людей

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, которого обвиняют в хищении более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, весной 2024 года подросток приобрел через интернет несколько sim-карт, не привязанных к операторам связи. С их помощью он заходил в мобильное приложение одного из банков и под видом клиентов оформлял кредиты на ничего не подозревавших граждан. Всего было оформлено три кредита, часть средств подросток потратил на личные нужды.

Следует отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#суд #Татарстан #хищение денег
