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В Татарстане будут судить нарколога, который за взятку уменьшил срок лечения пациенту
Татарстанского врача психиатра-нарколога обвиняют в получении взяток от пациентов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, осенью 2022 года за 38-летним местным жителем было начато диспансерное наблюдение. Врач медучреждения потребовал у пациента 40 тысяч рублей за уменьшение срока наблюдения, а также за неотправку сведений в компетентные органы.
Пациент передал денежные средства медицинской сестре, которая выступила в качестве посредника. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах нарколог пытался получить деньги у супруги мужчины, однако та обратилась с заявлением в полицию.
Следователям удалось собрать все необходимые доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следует отметить, что ранее судом вынесен приговор медицинской сестре, участвовавшей в незаконной передаче денежных средств.
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