В Татарстане будут судить нарколога, который за взятку уменьшил срок лечения пациенту

Татарстанского врача психиатра-нарколога обвиняют в получении взяток от пациентов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, осенью 2022 года за 38-летним местным жителем было начато диспансерное наблюдение. Врач медучреждения потребовал у пациента 40 тысяч рублей за уменьшение срока наблюдения, а также за неотправку сведений в компетентные органы.

Пациент передал денежные средства медицинской сестре, которая выступила в качестве посредника. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах нарколог пытался получить деньги у супруги мужчины, однако та обратилась с заявлением в полицию.

Следователям удалось собрать все необходимые доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что ранее судом вынесен приговор медицинской сестре, участвовавшей в незаконной передаче денежных средств.