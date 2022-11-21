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Ру Тат
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Происшествия
21 ноября 2022  15:27
Полина Шевчук

В Татарстане будут судить наркокурьера, который вез 5 кг наркотиков из Питера в Иркутск

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В Татарстане в суд направлено дело в отношени  50-летнего иностранца, который был пойман полицейскими с почти 5 кг наркотиков, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, в июне 2022 года обвиняемый через интернет договорился с неустановленным сообщником перевезти более 4,8 кг психотропного вещества из Санкт-Петербурга в Иркутск. Дальше наркотики должны были быть расфасованы по мелким партиям и проданы. Наркокурьера поймали на посту «Тула-1» в Челнах, когда он на автомобиле Mazda вез наркотики в пункт назначения.

Свою вину мужчина полностью признал. На время следствия он будет находиться под стражей. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

#наркотики #наркокурьеры #Прокуратура РТ
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