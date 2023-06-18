В Татарстане будут судить мужчину, который убил родную сестру из-за спора о квартире

Перед судом предстанет 47-летний челнинец, который убил сестру из-за спора о жилплощади. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 30 апреля 53-летняя женщина пришла домой к своему брату, который находился в нетрезвом состоянии. Между родственниками возник спор: женщина предлагала разделить квартиру, в которой проживал ее брат. В результате конфликта мужчина ударил сестру ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась. Родственник сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Свою вину мужчина признал полностью, его заключили под стражу.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.