В Татарстане будут судить мужчину, который поставлял в больницу нелегальный медкислород

Как полагает следствие, с января 2016 года по март 2021 года 60-летний предприниматель незаконно производил лекарства с помощью взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности на территории Альметьевска, не имея соответствующих документов на такую деятельность.

После этого он продавал лекарства и тем самым незаконно заработал более 11 миллионов рублей.

Кроме того, с 2016 по 2017 годы он незаконно производил и затем поставлял в одну из больниц медицинский кислород на 285 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Незаконное производство лекарственных средств в крупном размере» и «Обращение незарегистрированных лекарств в крупном размере». Свою вину мужчина полностью признал, уголовное дело передали в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.