В Татарстане будут судить мужчину, который под Новый год убил и закопал приятеля

В Агрызском районе РТ будут судить местного жителя, который 31 декабря убил и закопал приятеля. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, 31 декабря 2022 года мужчина разговаривал с приятелем в автомобиле «Лада Приора», припаркованного возле дома на улице Амурской. В какой-то момент молодые люди поссорились, после чего мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнего приятеля в шею. От полученных ранений юноша скончался на месте.

После этого злоумышленник сел за руль машины и поехал в Удмуртию. Тело убитого он спрятал в лесопосадке, а автомобиль припарковал в селе Малая Пурга.

Вслед за тем обвиняемый вернулся в Агрыз, проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил системный блок компьютера стоимостью 53,6 тысяч рублей, который сдал в ломбард.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал частично.

Уголовное дело направлено в Агрызский районный суд для рассмотрения по существу.