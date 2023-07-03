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В Татарстане будут судить мужчину, который под Новый год убил и закопал приятеля
В Агрызском районе РТ будут судить местного жителя, который 31 декабря убил и закопал приятеля. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить, 31 декабря 2022 года мужчина разговаривал с приятелем в автомобиле «Лада Приора», припаркованного возле дома на улице Амурской. В какой-то момент молодые люди поссорились, после чего мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнего приятеля в шею. От полученных ранений юноша скончался на месте.
После этого злоумышленник сел за руль машины и поехал в Удмуртию. Тело убитого он спрятал в лесопосадке, а автомобиль припарковал в селе Малая Пурга.
Вслед за тем обвиняемый вернулся в Агрыз, проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил системный блок компьютера стоимостью 53,6 тысяч рублей, который сдал в ломбард.
В настоящее время мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал частично.
Уголовное дело направлено в Агрызский районный суд для рассмотрения по существу.
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