В Татарстане будут судить мужчину, который 22 года назад изнасиловал несовершеннолетнюю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего уроженца Чеченской республики, который 22 года назад похитил и изнасиловал 16-летнюю девушку, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 7 июля 2001 года, находясь во дворе одного из домов по улице Чехова в Казани, молодой человек увидел девушку и предложил довезти ее до дома. Отказавшись от поездки, несовершеннолетняя сообщила о своем возрасте. Несмотря на это, молодой человек, применяя физическую силу, схватил потерпевшую и затолкал ее в автомобиль «ВАЗ 2109». Он отвез девушку в одну из квартир дома № 20 по улице Космонавтов.

Молодой человек угрожал девушке убийством ее близкого родственника – матери, тем самым подавил волю к сопротивлению. Далее он напоил девушку и, угрожая ножом, изнасиловал ее. После того как пьяный мужчина уснул, девушка смогла покинуть квартиру на утро следующего дня через окно балкона.

Во время расследования уголовного дела проверялись различные версии, отрабатывались на причастность к совершению преступления множество лиц, в том числе ранее судимых. Вскоре дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Лишь в 2023 правоохранителям удалось установить все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину обвиняемый не признал.

В свою очередь следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.