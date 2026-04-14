Происшествия 14 апреля 2026 13:54

В Татарстане будут судить мать, похитившую деньги у сына-инвалида, чей отец погиб на СВО

Как сообщает прокуратура РТ, родители ребенка были в разводе с 2012 года и мать не участвовала в его воспитании. С конца 2021 года подросток живет в интернате и решением суда был лишен права распоряжаться своими финансами. После смерти военнослужащего мать ввела в заблуждение работников интерната и получила доступ к документам сына, использовав их для открытия счета в банке и получения денег за гибель мужчины на СВО. Получив более 600 тысяч рублей, она в течение месяца потратила большую часть денег на личные нужды.

После проверки со стороны прокуратуры на мать возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

#прокуратура рт #СВО #кража денег
Новости партнеров