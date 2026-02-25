news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 25 февраля 2026 17:22

В Татарстане будут судить мать, чья дочь выкинула с балкона свою сестру-младенца

Жительницу Татарстана, по вине которой из окна выпала ее 3-недельная дочь, будут судить за оставление ребенка в опасности.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, 25 октября женщина ушла из дома и оставила без присмотра двух дочерей. Оставшись без присмотра, 4-летняя девочка выбросила с балкона свою 3-недельную сестру, которая погибла от полученных травм.

Дело уже отправлено в суд, а председателю СК России Александру Бастрыкину доложено о ходе расследования.

«Татар-информ» писал, что трагедия случилось в поселке Васильево, о чем сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Тогда же стало известно, что младенца выбросила из окна ее сестра.

#су ск россии по рт #выпал из окна ребенок
