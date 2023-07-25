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Происшествия 25 июля 2023 13:37

В Татарстане будут судить коллектора за шантаж должника поддельными порнофото его жены

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Перед судом в Казани предстанет работник коллекторского агентства, которого обвиняют в самоуправстве, клевете, а также незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

По версии следователей, мужчина использовал противоправные методы в отношении должника из Казани.

Как удалось выяснить, в марте 2022 года пенсионер из Казани взял микрозаем в размере 28 тысяч рублей со ставкой 365 процентов годовых, однако вернуть деньги не смог. После этого мужчине стали регулярно звонить из коллекторского агентства, требуя оплатить задолженность в сумме более 70 тысяч рублей.

Когда должник перестал отвечать на звонки, они начали поступать его супруге. Женщине угрожали применением насилия и распространением порочащей ее честь и достоинство информации.

После того как пенсионерка также прекратила отвечать по телефону, коллектор оправил знакомой женщины порнографические фотографии. На них с помощью графического редактора были нанесены фотография и подпись об оказании супругой должника интимных услуг. Позже аналогичные коллажи со своими лицами получили ее дети, друзья и знакомые.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать злоумышленника. На его рабочем месте полицейские изъяли оборудование, которое использовалось для противоправной деятельности.

В настоящее время уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#суд #Уголовное дело #коллекторские организации #мвд
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