В Татарстане будут судить казанца, который за деньги получал сведения о контрагентах

В Татарстане утвердили обвинительное заключение по делу казанца, который за деньги получал информацию о контрагентах. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в феврале-марте 2023 года мужчина предложил менеджеру по подбору персонала одной из компаний передать ему электронную базу контрагентов. После нескольких встреч сотрудница догадалась о преступных намерениях и сообщила обо всем руководству. В дальнейшем встречи проходили под контролем правоохранителей.

Злоумышленника задержали после получения конфиденциальной информации за 25 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.