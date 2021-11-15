В Татарстане будут судить главу сельского поселения за посредничество во взятке

По версии следствия, в мае-июне 2017 года в Казани глава одного из сельских поселений Высокогорского района получил 130 тысяч рублей от призывника, который хотел уклониться от службы. Эти деньги они планировали передать сотруднику военкомата за освобождение от военной службы.

В дальнейшем глава поселения отдал деньги своему знакомому, который якобы мог передать эти деньги работнику военкомата. В действительности этот посредник присвоил деньги и потратил их по своему усмотрению.

На главу поселения возбудили уголовное дело по статье за посредничество во взятке. Свою вину он полностью признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в Советский суд Казани для дальнейшего рассмотрения. Дело в отношении посредника расследуется в отдельном производстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.