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Руc Тат
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Происшествия 28 июня 2023 11:52

В Татарстане будут судить экс-сотрудника колонии за получение взятки и слив топлива

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в присвоении и получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы 28-летний водитель пожарной машины ИК №10 в Менделеевске за взятку в размере 62 тысяч рублей привозил мобильные телефоны и комплектующие к ним. Кроме того, мужчина сливал дизельное топливо со служебной машины. В результате учреждению был причинен вред на сумму более 6 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

#суд #взяточничество
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