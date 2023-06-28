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В Татарстане будут судить экс-сотрудника колонии за получение взятки и слив топлива
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в присвоении и получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2021 по 2022 годы 28-летний водитель пожарной машины ИК №10 в Менделеевске за взятку в размере 62 тысяч рублей привозил мобильные телефоны и комплектующие к ним. Кроме того, мужчина сливал дизельное топливо со служебной машины. В результате учреждению был причинен вред на сумму более 6 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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