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В Татарстане будут судить экс-сотрудника колонии, который пронес заключенным 11 телефонов
В Татарстане перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, с 2020-го по 2022 год мужчина покупал в ломбарде и получал от посредника мобильные телефоны, которые впоследствии проносил на территорию учреждения за деньги. Противоправную деятельность пресекла служба безопасности УФСИН России по РТ.
В процессе расследования выяснилось, что мужчина успел пронести 11 телефонов, за что получил около 49 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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