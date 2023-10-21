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Руc Тат
Происшествия 21 октября 2023 12:35

В Татарстане будут судить экс-сотрудника колонии, который пронес заключенным 11 телефонов

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В Татарстане перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2020-го по 2022 год мужчина покупал в ломбарде и получал от посредника мобильные телефоны, которые впоследствии проносил на территорию учреждения за деньги. Противоправную деятельность пресекла служба безопасности УФСИН России по РТ.

В процессе расследования выяснилось, что мужчина успел пронести 11 телефонов, за что получил около 49 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#исправительная колония
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