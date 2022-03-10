В Татарстане будут судить двоих полицейских за фальсификацию уголовного дела

Следком закончил расследование уголовного дела, возбужденного на 33-летнего старшего следователя ОМВД России по Лениногорскому району и 38-летнего старшего оперуполномоченного этого отдела за превышение полномочий, служебный подлог, привлечение невиновного к уголовной ответственности и подстрекательство к этому, а также за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

По версии следствия, в 2019 году в производстве ОМВД Лениногорского района было уголовное дело по краже телефона, по которому к уголовной ответственности привлекался 27-летний местный житель. Один из полицейских, который сопровождал расследование, предложил ему сознаться в нераскрытом с 2017 года покушении на мошенничество. Взамен он пообещал обеспечить его наркотиками, алкоголем, сигаретами, а также прекратить его уголовное дело.

Мужчина согласился, и после этого двое полицейских сфальсифицировали уголовное дело и направили его в суд. Во время судебного процесса подсудимый дал показания, изобличающие полицейских, после чего их привлекли к ответственности.

Свою причастность к совершению преступления они не признали. На время следствия их отстранили от должностей, они находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.