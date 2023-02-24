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В Татарстане будут судить директора автосервиса, в котором слесаря раздавило автобусом
В Татарстане перед судом предстанет 62-летний гендиректор автосервиса, в котором погиб работник, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По информации следователей, мужчина не надлежащим образом организовал техпроцесс при проведении ремонта транспорта, в том числе не озадачился обучением и проверкой знаний охраны труда у своих сотрудников.
Из-за этого 7 октября 2022 года на 52-летнего автослесаря, когда он занимался ремонтом, упал автобус «ПАЗ». От полученных травм мужчина скончался в тот же день.
Дело направлено на рассмотрение в суд. Свою вину мужчина признает частично.
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