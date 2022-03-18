В Татарстане будут судить бывшего председателя правления СНТ за мошенничество и подкуп

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2015-2020 годы 44-летний председатель правления одного из садовых товариществ получал деньги у его участников за незаконное увеличение площади их земельных участков за счет поглощения соседних.

При этом мужчина незаконно согласовывал акты о границах участков, куда он вносил заведомо ложные сведения о местоположении границ. Ущерб от его действий составил около двух миллионов рублей.

На экс-председателя правления СНТ возбудили уголовное дело по статьям за коммерческий подкуп и мошенничество. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.