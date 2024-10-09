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Происшествия 9 октября 2024 15:38

В Татарстане будут судить бывшего директора школы из-за схода снега с крыши на школьницу

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В Татарстане бывшая директор школы предстанет перед судом из-за схода снега с крыши на школьницу. Ей поручалось организовать уборку снега с крыши здания, однако необходимые работы она не обеспечила.

Ей предъявлено обвинение по статье «Халатность». Уголовное дело направлено в суд.

«Татар-информ» рассказывал, что в Дрожжановском районе с крыши школы сошел снег, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную ЦРБ.

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