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В Татарстане будут судить бывшего директора школы из-за схода снега с крыши на школьницу
В Татарстане бывшая директор школы предстанет перед судом из-за схода снега с крыши на школьницу. Ей поручалось организовать уборку снега с крыши здания, однако необходимые работы она не обеспечила.
Ей предъявлено обвинение по статье «Халатность». Уголовное дело направлено в суд.
«Татар-информ» рассказывал, что в Дрожжановском районе с крыши школы сошел снег, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную ЦРБ.
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