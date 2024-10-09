В Татарстане будут судить бывшего директора школы из-за схода снега с крыши на школьницу

В Татарстане бывшая директор школы предстанет перед судом из-за схода снега с крыши на школьницу. Ей поручалось организовать уборку снега с крыши здания, однако необходимые работы она не обеспечила.



Ей предъявлено обвинение по статье «Халатность». Уголовное дело направлено в суд.



«Татар-информ» рассказывал, что в Дрожжановском районе с крыши школы сошел снег, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную ЦРБ.